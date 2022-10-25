Один человек погиб и трое пострадали в столкновении иномарки с отечественным автомобилем на трассе под Ростовом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 25 октября, около часа ночи на трассе "Элиста-Зимовники" в Ремонтненском районе. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus под управлением 26-летнего шофера.

В результате аварии погиб 32-летний пассажир отечественного авто. Он скончался прямо на месте происшествия. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи констатировали его смерть и госпитализировали еще троих пострадавших - обоих водителей и еще одного 32-летнего пассажира Lada Largus.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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