На трассе в Ростовской области мужчина погиб в массовом ДТП. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась массовая смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 20 октября, около половины одиннадцатого утра на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом на спуске превысил скорость, автомобиль занесло на мокрой дороге и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia K5 под управлением 61-летнего шофера. Из-за сильно удара легковушку занесло и она влетела на встречной полосе в Ford Focus с 34-летним водителем за рулем и снова в грузовик.

После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с прицепом попутного автомобиля "МАН", за рулем которого находился 31-летний мужчина. А затем снова на встречке врезался в иномарку Daewoo Nexia под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля Daewoo Nexia скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. Шофер иномарки Ford Focus получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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