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НовостиОбщество25 октября 2022 12:03

В гордуме Ростова предложили ужесточить наказание за безрецептурную продажу лекарств

Депутаты предложили приравнять отпуск лекарств без рецептов к распространению наркотиков
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Уже несколько раз аптеки в Ростове уличали в продаже лекарств без рецепта.

Уже несколько раз аптеки в Ростове уличали в продаже лекарств без рецепта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отпуск лекарственных средств без рецептов депутаты Ростовской гордумы предложили отнести к распространению наркотиков. Об этом было сказано во время заседания гордумы 25 октября.

- Провизора за это штрафуют на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, - пояснили депутаты. - Мы столько лет боремся с аптечной наркоманией! Неужели нет возможности ужесточить наказание?

По мнению парламентариев, в городе аптечные наркотические средства являются наиболее доступными для населения. Уже несколько раз аптеки в Ростове уличали в продаже лекарств без рецепта. Как отмечают депутаты, если наказать несколько аптек, то другие аптечные сети не будут продавать лекарства без рецепта.

В свою очередь заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников предложил парламентариям выдвинуть такую законодательную инициативу.

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