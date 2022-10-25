В Ростове рассказали, как оформить повышенную соцнорму на электроэнергию

На повышенную соцнорму могут рассчитывать несколько категорий граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть жителей Ростова могут увеличить объем социальной нормы электричества. Об этом напомнили в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

На повышающий коэффициент 1,5 могут рассчитывать многодетные семьи; семьи, в составе которых есть инвалиды; приемные семьи, одинокие пенсионеры. Кроме того, повышенная соцнорма полагается жителям аварийного жилья со степенью износа 70%.

По данным компании, подать заявку можно не только в офисе, но на сайте и в мобильном приложении организации.

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