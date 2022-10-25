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НовостиОбщество25 октября 2022 12:57

В Ростове рассказали, как оформить повышенную соцнорму на электроэнергию

Выяснили, кто может платить за электричество по сниженному тарифу
Михаил СТРИЖЕВ
На повышенную соцнорму могут рассчитывать несколько категорий граждан.

На повышенную соцнорму могут рассчитывать несколько категорий граждан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть жителей Ростова могут увеличить объем социальной нормы электричества. Об этом напомнили в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

На повышающий коэффициент 1,5 могут рассчитывать многодетные семьи; семьи, в составе которых есть инвалиды; приемные семьи, одинокие пенсионеры. Кроме того, повышенная соцнорма полагается жителям аварийного жилья со степенью износа 70%.

По данным компании, подать заявку можно не только в офисе, но на сайте и в мобильном приложении организации.

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