В Ростове застройщик Суворовского получил разрешение на строительство школы на 1600 мест

В новом учебном заведении будут две универсальные спортивные площадки. Фото: проект школы от ВКБ Новостройки.

Застройщик Суворовского микрорайоне в Ростове-на-Дону получил положительное заключение госэкспертизы на строительство средней общеобразовательной школы на 1600 мест.

Новый строительный объект является частью обязательств, взятых на себя застройщиком для того, чтобы помочь городским властям в развитии района. Новое четырехэтажное здание появится выше кольцевого пересечения переулка Белоусова и улицы Дмитрия Петрова. Общая площадь будущего строения - более 24,4 тысячи квадратных метров.

В новом учебном заведении будут две универсальные спортивные площадки, волейбольная и баскетбольные площадки, площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, а также площадка для прыжков в длину. Будут здесь четырехполосная беговая дорожка вокруг здания длиной 425 метров и футбольное поле мини-формата. Половину территории озеленят.

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