В Ростовской области сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил при перевозке детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасные осенние дороги». Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Проведение проверок запланировано на период с 25 октября по 15 ноября. Они будут проводиться с целью снизить травматизм детей на дорогах, внимание также будет уделяться и правилам перевозки детей.

- Ученики в преддверии осенних каникул пройдут тестирования на знание ПДД РФ. Сотрудниками полиции будут организованы информационно-пропагандистские акции «Засветись в темноте», «Безопасный пассажир!», «С мамой по безопасной дороге», - отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, во время проведения мероприятия наряды ДПС будут находиться вблизи общественных мест с массовым скоплением людей, транспортных остановок, парков и детских площадок.

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