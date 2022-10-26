В Ростовской области "серебряные" волонтеры начали вязать носки и шапки для бойцов СВО. Фото: Правительство РО

В донской столице«серебряные» волонтеры занялись изготовлением теплой одежды для участников специальной военной операции. Неравнодушные пенсионеры работают над вязкой носок и шапок, которые в скором времени отправятся военнослужащим и мобилизованным бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Участниками акции «Мы рядом» стали организация «28 петель» и вокалистки народного ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок». Женщины с теплом и любовью вяжут различные шерстяные изделия. Их участники СВО получат при помощи регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.

- Огромное число дончан хочет поддержать наших военнослужащих. И ребята, выполняющие задачи СВО, чувствуют эту поддержку, которая передается в детских письмах, теплых вещах, сделанных своими руками, – отметил заместитель губернатора Артем Хохлов.

Стать участником акции «Мы рядом» может абсолютно любой желающий. Теплые вещи можно отдать в ближайший штаб акции #МЫВМЕСТЕ. Их можно отыскать с каждом муниципалитете Дона. Кроме того принять участие можно и во Всероссийской акции взаимопомощи, подробнее о ней можно узнать на сайте мывместе.рф.

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