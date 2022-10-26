Власти рассказали, как отцы троих детей могут получить отсрочку от мобилизации

Власти уточнили, какие документы нужны многодетным отцам для отсрочки от мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Ростовской области уточнили, какие документы нужно предоставить отцам троих детей, чтобы избежать получения повестки по частичной мобилизации. Об этом говорится в телеграм-канале донских властей.

Для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, мужчина должен предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право на отсрочку от мобилизации. Если же документы подают родственники, то допускает предоставить ксерокопию документа.

Также потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей, где в графе "отец" указан данный гражданин.

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