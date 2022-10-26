В Ростовской области военком рассказал, как вернуть мобилизованного многодетного отца

Военком Ростовской области пояснил, как вернуть мобилизованного многодетного отца. Фото: правительство Ростовской области.

Военком Ростовской области Игорь Егоров уточнил, как можно вернуть по ошибке мобилизованного многодетного отца.

По словам донского военкома, если гражданин, имеющий право на отсрочку, был призван и отправлен в ВС РФ для прохождения службы, то в этом случае документы должны предоставить его родственники. После чего воинская часть должна уволить бойца и направить в военкомат по месту жительства.

Для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, мужчина должен предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина. Также потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей.

Напомним, решение дать отсрочку от частичной мобилизации отцам трех детей было принято правительством Ростовской области. Но при одном условии — детям не должно быть более 16 лет. Также в свидетельстве о рождении детей в графе "отец" должен быть указан именно этот гражданин.

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