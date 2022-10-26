В Ростове ищут подрядчика для капремонта Дворца спорта за 1,6 млрд рублей

Финансирование капремонта Дворца спорта осуществляется за счет средств спортшколы № 8. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника объявила тендер на проведение капитального ремонта здания Дворца спорта на Халтуринском площадью 2,8 тыс. квадратных метров. Заказчик выполнения работ оценил их в сумму 1 647 487 677 рублей. Соответствующая документация появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту контакта, победитель аукциона до 25 декабря 2025 года должен будет выполнить своими силами или с привлечением третьих лиц капитальный ремонт здания Дворца спорта в Ростове-на-Дону на Халтуринском, 101-103/100/70а, а также сдать работы и их результат в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. В случае, если заказчик обнаружит какие-либо дефекты, то подрядчик должен будет их устранить.

Отметим, что финансирование проекта осуществляется за счет средств спортшколы № 8. В 2022 году из бюджета проекта должно быть освоено 5 миллионов рублей, а в последующих 2023 и 2024 годах — по 694,1 миллиона рублей. В 2025 будут потрачены оставшиеся 254,2 миллиона рублей.

Подрядчик будет определен уже 15 ноября 2022 года.

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