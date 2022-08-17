На время ремонта Дворца спорта ГК «Ростов-Дон» переедет в училище олимпийского резерва

У гандбольного клуба "Ростов-Дон" до сих пор нет своей официальной площадки. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» с ноября текущего года будет играть в крытом футбольном манеже Ростовского училища олимпийского резерва, пока идет реконструкция Дворца спорта на Халтуринском, рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян на встрече с журналистами в ИА «Интерфакс-Юг».

- В октябре «Ростов-Дон» сыграет тестовые матчи на манеже, который станет пока временной домашней ареной для клуба. А во второй половине ноября он начнет проводить там полноценные игры, - рассказал министр.

Дать старт реконструкции Дворца спорта Аракелян планирует уже в октябре текущего года. В Минспорте намерены завершить ремонтные работы к сентябрю 2025 года. В результате площадка сможет вмещать уже не 3 тысячи, а 5 тысяч болельщиков. К тому же, помимо гандбола, здесь будут проводиться соревнования по хоккею, волейболу, бадминтону и настольному теннису.

Министр физкультуры и спорта региона пообещал вернуть лед во Дворец спорта. Модернизация коснется местного катка. Из подвальных помещений будет убрано старое холодильное оборудование и установлено более компактное современное. За счет чего появятся дополнительные площади, которые будут заняты фитнес-залами.

Ранее сообщалось, что реконструкция строения потребует порядка 1,6 миллиарда рублей. Сначала построить новую арену для гандбольного клуба «Ростов Дон» на 4,5 тысячи зрителей планировалось на левом берегу Дона. Тогда «Группа Агроком» Ивана Саввиди планировала инвестировать в проект почти миллиард рублей. Новая арена должна была бы принимать соревнования не только по гандболу, но и по мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону.

Но после Чемпионата мира по футболу, «Гандбол-Арену» было решено построить на месте стадиона «Трудовые резервы». Но и этот проект был заморожен. По словам министра спорта Ростовской области, визуализаций проекта было много, а вот подписанного документа о начале строительства новой гандбольной арены до сих пор нет.

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