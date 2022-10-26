Потерпевшая поняла, что ее обманули и сразу же обратилась в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону женщина лишилась почти пяти миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее паспортные данные оказались в открытом доступе. Правоохранитель попросил ее посодействовать в поимке мошенников. Он предложил ей взять кредит на 4,7 миллиона рублей, пока ее паспортными данными не воспользовались мошенники, и поместить деньги в безопасные ячейки одного из банков.

Спустя время женщине позвонили с другого номера. Человек представился работником службы безопасности одного из кредитно-финансовых учреждений. Он назвал данные паспорта и четыре цифры карты гражданки. Эти аргументы заставили ее довериться мошенникам. На протяжении нескольких дней женщина брала миллионные кредиты и через терминалы отправляла мошенникам. Затем мошенники перестали выходить на связь.

Потерпевшая поняла, что ее обманули и сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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(Подробности)