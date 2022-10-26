У таганрогского трамвая появилось новое мобильное приложение

Теперь горожане с могут получить информацию о своих поездках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге у трамвая появилось новое мобильное приложение. Об этом сообщили на официальной странице в группе «Таганрогский трамвай».

Мобильное приложение уже активно и горожане могут скачать его на свои смартфоны. Теперь они с могут получить информацию о своих поездках, пополнить баланс проездного билета и отслеживать движение трамваев.

Кроме того, в мобильном приложении горожане смогут посмотреть весь перечень остановок, примерное время прибытия транспорта и новости об изменениях маршрута.

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