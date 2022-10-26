В Ростове с начала частичной мобилизации стали сдавать больше жилья, но снизили цены на аренду

В Ростове-на-Дону владельцы квартир с началом частичной мобилизации на 73% чаще стали сдавать свое жилье. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону владельцы квартир с началом частичной мобилизации на 73% чаще стали сдавать свое жилье. К такому выводу пришли аналитики популярного сервиса по поиску жилья.

Рост предложения также резко возрос и в других городах. Так, наибольший рост предложения был зафиксирован в Казани. Здесь число сдаваемых через сервис жилых объектов выросло в 2 раза, до 1,18 тысячи. Не сильно отстает от столицы Татарстана и Москва, где наблюдается прирост предложения в 85% - до 18,1 тысячи объектов.

Замыкают пятерку российских городов с возросшим количеством сдаваемого жилья Самара с приростом в 68%, до 388 объектов и Екатеринбург с показателем 60%, или 688 объектов.

В то же время средняя стоимость арендованной квартиры в донской столице выросла по сравнению с октябрем 2021 года, но снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в Ростове обходится в среднем в сумму 18,2 тысячи рублей. А вот цена за аренду "двушки" упала по сравнению сентябрем: 39,3 тысячи рублей против 43,3 тысячи рублей. В прошлом году двухкомнатную квартиру в донской столице можно было арендовать в среднем за 30,8 тысячи рублей в месяц.

По данным аналитиков, изменения в стоимости жилья обусловлены не столько усилением конкуренции среди арендодателей, сколько с неопределенностью, беспокоящей людей.

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