В Ростове в тестовом режиме запустили электробус КамАЗ и зарядную станцию Sitronics Electro

На территории Ростова сейчас апробированы новейшие разработки в области электротранспорта. Фото: сайт донского правительства.

В Ростове на базе автотранспортного предприятия «РТК» в тестовую эксплуатацию запустили электробус КАМАЗ и зарядную станцию Sitronics Electro, сообщает пресс-служба донского правительства.

Электробус КамАЗ успешно прошел тестовую эксплуатацию в Белгороде, Уфе, Перми, Казани, Сочи, Севастополе, Волгограде и в Республике Крым. Машина пополняет запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций за 10-20 минут: не выходя из кабины водитель может подключить пантограф к зарядному куполу. В Ростове в свой первый рейс электробус отправился от предприятия «РТК» до Театральной площади. Тестовая эксплуатация на безвозмездной основе продлится месяц. Электробус будет курсировать по маршруту №88: Главный автовокзал – Большая Садовая – 20-я Линия – Пригородный автовокзал.

Как рассказал министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, на территории Ростова сейчас апробированы новейшие разработки в области электротранспорта. По мнению министра транспорта региона, для современного мегаполиса использование электробусов более чем обоснованно. Сейчас транспортники нацелены на качественную реализацию проекта и уверены, что электробус станет новым драйвером развития пассажирского общественного транспорта в Ростовской области. Как отмечают в правительстве, потребность донского региона на 2023 год – 40 электробусов.

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