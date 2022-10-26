Губернатор Василий Голубев предложил внести поправки в законы о мерах соцподдержки детей-сирот. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил внести поправки в три областных закона о мерах соцподдержки детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В законы «О социальной поддержке детства в Ростовской области» и «Об образовании в Ростовской области» глава региона предложил внести еще одну категорию детей, для которых будет предусмотрена господдержка. Речь идет об учениках школ в возрасте от 18 лет, которые потеряли обоих или единственного родителя во время обучения.

Из областного бюджета им планируется выплачивать деньги на покупку продуктов, одежды, обуви, мягкого инвентаря, различных хозяйственных предметов, а также предметов личной гигиены, книг и многого другого. Эта сумма будет составлять 11 396 рублей в месяц, кроме того, она будет каждый год индексироваться.

- Законопроектом «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» предложено увеличить размер вознаграждений для приемных родителей с 1 октября 2022 года, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев предложил внести поправки в закон об инвестициях.

Инициативу губернатора рассмотрят в Законодательном собрании.