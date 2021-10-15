Василий Голубев предложил внести поправки в закон об инвестициях Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил внедрить в Ростовской области механизм регионального инвестиционного проекта. В связи с этим понадобится внести необходимые поправки в закон об инвестициях. Их глава региона отправил в Законодательное собрание. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Донские инвесторы могут получить статус участников регионального инвестпроекта. Это позволит им получить льготы по налогу на прибыль.

- Преференция будет распространяться в отношении проектов, направленных на товарное производство. Решение о включении организаций в этот список должен принимать уполномоченный орган субъекта РФ, - говорится в тексте сообщения.

Это будет новый механизм поддержки инвесторов. Он специально предусмотрен Налоговым кодексом РФ. Предложенная донским губернатором инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Заксобрания.

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