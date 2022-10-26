В Ростовской области без вести пропал 78-летний мужчина

Мужчина не выходит на связь с родственниками больше суток. Фото: "ЛизаАлерт"

В Морозовске ищут без вести пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

78-летний Николай Лопаткин вышел из дома 25 октября. С того момента связь с ним оборвалась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, затем к поискам подключились волонтеры.

Рост пенсионера около 170 сантиметров. Мужчина нормального телосложения, у него седые волосы и карие глаза.

В день пропажи на нем были одеты пиджак цвета хаки, синяя клетчатая рубашка, штаны того же цвета, зеленые галоши и серая кепка.

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Подозреваемый в преступлении пока не установлен

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