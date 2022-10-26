В Ростовской области нашли тело 12-летней девочки с множественными ранениями и травмой головы

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хуторе Ростовской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в донском управлении следственного комитета России.

По данным следствия, на теле ребенка обнаружили множество колото-резанных ранений. Специалисты также выявили у школьницы черепно-мозговую травму. На место работали следователи и криминалисты, назначены экспертизы.

На месте работали следователи и криминалисты. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Подозреваемый в преступлении пока не установлен. Для дальнейшего расследования дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

— В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, — прокомментировали в следственном управлении.

Напомним, в начале сентября в Красносулинском районе обнаружили тело 14-летней пропавшей девочки. Позже по подозрению в убийстве ребенка задержали жителя того же села. По версии следствия, мужчина завязал разговор со школьницей, посадил к себе в машину, отвез в безлюдное место и здесь с ней расправился.

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