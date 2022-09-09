Сейчас сотрудники проводят следственные действия с участием подозреваемого. Фото: СК СКР по Ростовской области.

В Ростовской области задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки в селе в Красносулинском районе. Региональное управление СК России опубликовало видео допроса предполагаемого преступника.

Напомним, 7 сентября школьница вышла из дома и направилась в школу. До учебного заведения девочка так и не добралась — двое суток ее искали правоохранители и волонтеры. 9 сентября ее тело нашли в лесополосе на окраине села. По подозрению в убийстве задержали местного жителя.

По версии следствия, в среду подозреваемый увидел девочку, когда она шла мимо его дома. Мужчина вступил с ней в разговор и посадил в свой автомобиль. После отвез ребенка в безлюдное место, где и совершил убийство.

— В настоящее время следователи выполняют с участием подозреваемого следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что девочка жила с дедушкой и бабушкой. Ее отец жил и работал в Ростове, чтобы содержать дочь и родителей, и регулярно навещал. Смерть единственного ребенка стала для мужчины шоком.

О подозреваемом известно, что у него уже есть судимость за попытку убийства. В село, где жила девочка, он переехал недавно.

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