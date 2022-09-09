В районе развернули оперативный штаб по поиску школьницы. Фото: СУ СК России по РО.

В Красносулинском районе Ростовской области в лесополосе обнаружили тело ученицы седьмого класса. Следователи сообщили, что в убийстве 14-летней девочки подозревают одного из местных жителей. Мужчину уже задержали, его допрашивают правоохранители. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила все, что известно о громком преступлении на данный момент.

ШЛА В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ПОЛЕ

Женя (имя изменено — прим.ред.) жила в маленьком селе с бабушкой и дедушкой. Ситуация в семье была непростая — пожилая женщина растила внучку и ухаживала за парализованным мужем. В это время ее сын, отец девочки, жил и работал в Ростове, чтобы обеспечить ребенка и пожилых родителей. Мама Жени давно развелась с супругом и, по словам отца, в ее воспитании не участвовала.

Девочка пропала по дороге в школу. Фото: "Лиза Алерт Юг".

Несмотря на непростую ситуацию, семья считалась благополучной, а у девочки не было проблем ни с поведением, ни с успеваемостью. В сельской школе говорят, что ученица была скромной, старательной и воспитанной. Она исправно посещала занятия, правда путь из дома до школы был не близкий — нужно было пройти через поле почти километр. Но никто не переживал: в селе всегда было спокойно, все друг друга знали.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ В ЛЕСОПОЛОСЕ

Утром 7 сентября Женя попрощалась с бабушкой и отправилась в школу. До учебного заведения школьница не дошла, а позже не появилась и дома. По словам близких, таких инцидентов с Женей никогда не случалось, поэтому ее бабушка сразу забила тревогу. Женщина стала обзванивать знакомых и друзей, сразу написала заявление в полицию.

Кроме правоохранителей девочку начали искать волонтеры. Добровольцы распространяли ориентировки, был создан оперативный штаб, силовики и волонтеры прочесывали территорию села и близлежащие участки ночью и днем. Однако сутки поиск результатов не давал.

Позже местные жители нашли детские вещи. По словам источника, сначала они увидели небольшой портфель с учебниками, а потом — обувь. После этого люди обратились в полицию.

На место выехали следователи и криминалисты. Было найдено тело девочки со «следами насильственной смерти».

СЕЛА В МАШИНУ К НЕЗНАКОМЦУ

Подозреваемого поймали быстро. В тот же день, когда и нашли Женю. По предварительным данным, после расправы негодяй забрал мобильный телефон девочки. Вероятно, благодаря этому его и удалось его вычислить. Судя по всему, предполагаемый преступник был уверен, что его не найдут, не пытался покинуть село и сбежать.

По данным источника "КП-Ростов-на-Дону", злоумышленник ездил по селу на машине и заметил Женю.

— Есть версия, что он подъехал к ней. Что он говорил школьнице, неизвестно. Раньше они не были знакомы, но девочка почему-то села к нему в машину, - рассказал собеседник "КП-Ростов-на-Дону".

Следователи проводят осмотр места преступления, где была найдена погибшая школьница. Фото: СУ СК России по РО.

После этого злоумышленник, по предварительным данным, отвез ребенка в безлюдное место, надругался и убил (сейчас проводятся экспертизы, которые установят, что было на самом деле, - прим. авт.). Тело закопал.

Известно, что у 34-летнего задержанного уже есть судимость за попытку убийства. А вот в селе его почти не знают — говорят: переехал сюда недавно.

— Вроде бы ездил на работу на завод, который находится где-то поблизости. Ни жены, ни детей не видела у него. Но никто ничего и не знал про него, - пожала плечами местная жительница Татьяна в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону".

ОФИЦИАЛЬНО

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.

- В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия, - прокомментировали случившееся в Следственном Управлении Следственного Комитета РФ по Ростовской области.

«Комсомолка» приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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