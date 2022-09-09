"Мы потеряли 12 часов!": Отец убитой 14-летней девочки рассказал, как искали дочь и вышли на след подозреваемого

Трагедия произошла в небольшом селе Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области произошло жестокое преступление, сообщили в региональном следкоме. Там была убита 14-летняя школьница.

Журналист "КП-Ростов-на-Дону" узнал подробности трагедии. Женя (имя изменено – прим. ред.) 7 сентября проснулась пораньше, не хотела опаздывать в школу. Из дома семиклассница вышла в пятнадцать минут восьмого утра. Но в тот день ни в сельской школе, ни дома она так и не появилась. Спустя сутки нашли бездыханное тело подростка.

Следователи проводят осмотр места преступления, где была найдена погибшая школьница. Фото: СУ СК России по РО.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, есть подозрение, что девочка сначала подверглась насилию, а потом ребенка убили. Точнее станет известно после проведенных экспертиз. Тело закопали около старой шахты, в безлюдном месте.

"ПЕРЕБРАЛСЯ В НАШЕ СЕЛО НЕДАВНО"

Бабушка, которая воспитывала внучку, в тот же день обратилась в полицию. Отец Жени рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что у преступника, якобы, нашли сотовый дочери.

- Я не знаю, кто он такой. Слышал только, что перебрался в наш село недавно, вроде, не местный, - говорит мужчина.

Девочка пропала по дороге в школу. Фото: "Лиза Алерт Юг".

К слову, Женя была его единственным ребенком. Ее родители давно развелись. Девочка жила с бабушкой и парализованным дедушкой.

"ГОВОРЯЩАЯ С АНГЕЛАМИ"

- Я сам в Ростове работаю. Но к дочери приезжал постоянно, - пояснил отец убитого ребенка. - Жил ради нее! Перед первым сентября поехали в салон, подстригли под "каре". Как ей шла эта прическа!

Мужчина с трудом сдерживает слезы.

- Это – самый лучший ребенок, который был на этом свете! У нас с ней было много планов. Много, о чем мечтали. Она была очень похожа на меня. Кстати, имя дочери сам выбирал! Оно у нее старославянское, означает "говорящая с ангелами". Я не знаю, что мне теперь делать. Кажется, что сейчас приду домой, а она подбежит и обнимет меня. Доченька была для меня всем, - говорит мужчина.

"МЕЧТАЮ ОТОМСТИТЬ"

Отец говорит, что не понимает, почему в школе сразу не забили тревогу, когда Женя не пришла на уроки.

- Ей идти километр по полю, людей нет. И когда она не появилась в классе, никто из школы не позвонил и не сказал, что ее нет. Мы потеряли часов 12! - говорит убитый горем отец. - Уже мечтаю ему отомстить. Только ради этого, наверное, и буду теперь жить.

В районе развернули оперативный штаб по поиску школьницы. Фото: СУ СК России по РО.

В свою очередь, источник "КП-Ростов-на-Дону" сообщил, что подозреваемого задержали дома.

- Он не ожидал, что его поймают, поэтому был удивлен, когда в дом нагрянули оперативники, - пояснил источник издания.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в региональном Следственном комитете по Ростовской области прокомментировали, что 34-летний подозреваемый уже был судим за попытку убийства.

- В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия, - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Комсомолка» приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Если Вы хотите помочь родным погибшей школьницы, пишите на номер WhatsApp редакции: 8-909-409-00-00. Семья будет благодарна за любую помощь.

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