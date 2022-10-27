В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются сильные дожди

В Ростове будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове и Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, сообщает Гидрометцентр по Ростовской области.

В большинстве районов Ростовской области дождь будет умеренным, ночью и утром в отдельных районах - сильный дождь. Местами опустится туман. По области будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный и западный. Скорость ветра 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11 градусов, по востоку - до 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 12 градусов, по югу - до 14 градусов.

В Ростове будет облачно с прояснениями, ночью будет идти умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, утром и днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днём - до 12-14 градусов.

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