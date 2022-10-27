В Ростове фура снесла ограждение на Текучевском мосту

Водитель фуры ехал в сторону Западного жилого массива. Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону фура снесла ограждение на Текучевском мосту и ушла с дороги. Видеозапись с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По их словам, водитель фуры, который на большой скорости ехал в сторону ЗЖМ, не справился с управлением. Судя во видео, фура, которая пока остается на обочине и не мешает проезжать другим автомобилям. Поэтому пробок на мосту из-за ДТП не наблюдается.

В Управлении ГИБДД по Ростовской области пока уточняют все обстоятельства происшествия.

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