Сильные дожди обещает в ближайшие дни в Ростовской области руководитель Гидрометцентра Вильфанд

Заметные дожди, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди 27 и 28 октября в Ростовской области обещает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, заметные дожди, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму и Ростовской области. А вот в Краснодарском крае ливни будут идти еще интенсивнее. Вильфанд прогнозирует, что утром и ночью 27-28 октября Ростовскую область местами окутает туман.

По данным Гидрометцентра Ростовской области, в большинстве районов дождь будет умеренным, ночью и утром в отдельных районах - сильный дождь. По области будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный и западный. Скорость ветра 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11 градусов, по востоку - до 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 12 градусов, а по югу - до 14 градусов.

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