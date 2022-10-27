В Ростовской области производство мяса индейки выросло на 36%

Донское предприятие увеличило производство индейки за 9 месяцев 2022 года на 36%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области частная компания восстанавливает работы комплекса по производству мяса индейки и утки, сообщает пресс-служба донского правительства.

По данным производителя, донское предприятие в 2022 году увеличило производство индейки за 9 месяцев 2022 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, с января по сентябрь компанией было выпущено 37,5 тысячи тонн мяса в убойном весе.

По словам гендиректора компании-производителя Рашида Хайрова, совокупно во всех регионах России его компания произвела за девять месяцев 2022 года 158 тысяч тонн индейки в убойном весе. При этом общий прирост производства составил 13%. Самую высокую динамику роста продемонстрировал комплекс производства индейки в Ростовской области.

Такие результаты связаны с восстановлением полного производственного цикла работы комплекса и его поэтапного выхода на заявленные мощности. Предприятие планомерно проводит техперевооружение и модернизацию производства, запускает новые линии, расширяет ассортимент продукции. Особое внимание уделяется соблюдению самых строгих стандартов и санитарных норм.

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