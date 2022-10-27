В 2022 году Ростовская область получит 1,37 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам

Причиной стал рост среднемесячной зарплаты на 11,5% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на повышение зарплат медиков из федерального бюджета выделили 1,37 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте федерального правительства.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому выделят больше 58,5 миллиарда рублей для медиков.

Их получателями станут 85 субъектов России. Причиной стал рост среднемесячной зарплаты на 11,5%, который требует увеличения зарплат и медицинских работников. Донскому региону направят больше 1,3 миллиарда рублей на эти цели.

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(Подробности)