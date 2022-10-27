В Ростове загорелся чердак в доме на улице Ульяновской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова загорелось чердачное помещение в одном из домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 27 октября, около половины седьмого вечера в доме № 16 на улице Ульяновской. Очевидцы сообщили о задымлении на чердаке. Огнеборцы незамедлительно выехали к месту происшествия.

К их прибытию огнем было охвачено уже 25 квадратных метров. К 19:05 возгорание удалось локализовать. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и три единицы техники, - отметили в ведомстве.

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К счастью, никто не пострадал.