За неделю в Ростове диспетчеры приняли более 17 тысяч тревожных обращений

В службу полиции горожане позвонили 1178 раз, а в службу скорой медицинской помощи было 3216 обращений. Фото: Правительство РО.

В Ростове-на-Дону за прошедшую неделю в Единую дежурную диспетчерскую службу города поступили более 17 тысяч обращений, сообщает Управление по делам ГО и ЧС.

Только пожарную охрану ростовчане вызывали 317 раз. В службу полиции горожане позвонили 1178 раз, а в службу скорой медицинской помощи было 3216 обращений. 112 звонков поступило в аварийную службу газовой сети. В информационную службу Департамента ЖКХ и энергетики позвонили 1389 человек.

Как отмечают в ведомстве, все обращения граждан были доведены до заинтересованных служб, было организовано своевременное реагирование, при необходимости гражданам оказана информационная помощь.

Каждый день круглосуточно на территории Ростова дежурят три поисково-спасательные группы. За неделю спасатели выезжали 35 раз: для ликвидации бытовых пожаров - 8 раз, для ликвидации дорожно-транспортного происшествия - 1 раз, для ликвидаций последствий падения деревьев - 1 раз, для оказания помощи гражданам - 9 раз.

Управление советует в экстремальных случаях звонить по телефону 112.

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