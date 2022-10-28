Старинную дверь из Ростова за 90 тысяч рублей продают через интернет в Москве

Продавец оценил дореволюционную резную дверь в 90 тысяч рублей. Телеграм-канал Город Ростов-папа.

Один из ростовских коллекционеров нашел объявление о продаже старинной двери от ростовского дореволюционного дома на Серафимовича, 14. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале экскурсионный проект «Город Ростов-папа».

По словам администратора канала, объявление размещено в интернете. Под опубликованной там фотографией написано, что дверь можно купить на станции метро «Охотный ряд» в Москве. Продавец оценил дореволюционную резную дверь в 90 тысяч рублей. Но можно также предложить свою цену.

Ростовчане, прочитавшие такую печальную новость, стали негодовать и написали об этом в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Было – стало: евроремонт сделали в Ростове в парадной доходного дома Сары Меерсон

Там заменили исторические кованные перила и уложили новую плитку (подробнее)