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НовостиОбщество28 октября 2022 8:16

Старинную дверь из Ростова за 90 тысяч рублей продают через интернет в Москве

Объявление о продаже обнаружил ростовский коллекционер
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Продавец оценил дореволюционную резную дверь в 90 тысяч рублей. Телеграм-канал Город Ростов-папа.

Продавец оценил дореволюционную резную дверь в 90 тысяч рублей. Телеграм-канал Город Ростов-папа.

Один из ростовских коллекционеров нашел объявление о продаже старинной двери от ростовского дореволюционного дома на Серафимовича, 14. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале экскурсионный проект «Город Ростов-папа».

По словам администратора канала, объявление размещено в интернете. Под опубликованной там фотографией написано, что дверь можно купить на станции метро «Охотный ряд» в Москве. Продавец оценил дореволюционную резную дверь в 90 тысяч рублей. Но можно также предложить свою цену.

Ростовчане, прочитавшие такую печальную новость, стали негодовать и написали об этом в комментариях.

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