Дом Парамонова на Социалистической станет объектом наследия

До революции дом принадлежал племяннику знаменитого ростовского купца Елпидифора Парамонова, Ивану Парамонову. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Доходный дом Парамонова, на Социалистической, 128, станет объектом культурного наследия. Комитет по охране объектов культурного наследия одобрил заявку на включение его в перечень выявленных ОКН, сообщили активисты движения «МойФасад».

По словам градозащитинков, до революции дом принадлежал племяннику знаменитого ростовского купца Елпидифора Парамонова, Ивану Парамонову. В предреволюционные годы в этом доме находилось Справочное бюро Главного отделения «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе». Это была частная благотворительная организация, также известная как Общество Белого Креста. Общество было основано в 1880 году в Санкт-Петербурге и упразднено большевиками в первые годы их власти.

Дом построен был в 1902 году на месте домовладения, принадлежавшего другому известному ростовскому купеческому роду Мухиных. Изначально строение было двухэтажным. В раннесоветский период он был надстроен двумя этажами. На главном фасаде сохранилась прекрасно положенная известковая штукатурка с четким граненым рельефным декором. А внутри кое-где ещё сохранились радующие глаз подлинники.

Напомним, ранее сообщалось, что дом братьев Парамоновых все же будет снесен. Положительное заключение было выдано учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

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