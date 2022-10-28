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НовостиОбщество28 октября 2022 8:24

Дом Парамонова на Социалистической станет объектом наследия

Комитет по охране ОКН внесет строение в список выявленных памятников культуры
Анастасия ТАЛЫЗИНА
До революции дом принадлежал племяннику знаменитого ростовского купца Елпидифора Парамонова, Ивану Парамонову.

До революции дом принадлежал племяннику знаменитого ростовского купца Елпидифора Парамонова, Ивану Парамонову.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Доходный дом Парамонова, на Социалистической, 128, станет объектом культурного наследия. Комитет по охране объектов культурного наследия одобрил заявку на включение его в перечень выявленных ОКН, сообщили активисты движения «МойФасад».

По словам градозащитинков, до революции дом принадлежал племяннику знаменитого ростовского купца Елпидифора Парамонова, Ивану Парамонову. В предреволюционные годы в этом доме находилось Справочное бюро Главного отделения «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе». Это была частная благотворительная организация, также известная как Общество Белого Креста. Общество было основано в 1880 году в Санкт-Петербурге и упразднено большевиками в первые годы их власти.

Дом построен был в 1902 году на месте домовладения, принадлежавшего другому известному ростовскому купеческому роду Мухиных. Изначально строение было двухэтажным. В раннесоветский период он был надстроен двумя этажами. На главном фасаде сохранилась прекрасно положенная известковая штукатурка с четким граненым рельефным декором. А внутри кое-где ещё сохранились радующие глаз подлинники.

Напомним, ранее сообщалось, что дом братьев Парамоновых все же будет снесен. Положительное заключение было выдано учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

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