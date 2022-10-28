Ростовчане в 2022 году стали на 50% чаще покупать антидепрессанты

В Ростове-на-Дону на 1 тысячу жителей приходится около 900 покупок средств от депрессии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области и Ростове местные жители в нынешнем году стали чаще приобретать медикаментозные препараты против депрессии, сообщает «Центр развития перспективных технологий».

В целом же по стране за девять месяцев 2022 года жители купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 50% больше, чем за аналогичный период. Лидерами по продажам антидепрессантов традиционно являются Москва и Санкт-Петербург. Здесь на 10 тысяч жителей приходится примерно 1,2 тысячи покупок.

В Ростове-на-Дону на 1 тысячу жителей приходится около 900 покупок средств от депрессии. Таким образом, донская столица вошла в пятерку лидеров по покупкам антидепресантов. Также увеличились затраты населения на антидепрессанты - на 70%. Что аналитики объясняют увеличением стоимости импортируемых препаратов вроде «Золофта» или «Прозака». Многие из этих средств включены в список препаратов, продаваемым по рецепту.

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