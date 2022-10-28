Пиротехник из Ростовской области получил государственную награду. Фото: ГУ МЧС по РО.

Пиротехник из Ростовской области был удостоен государственной награды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 28 октября, начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра Алексей Моисеенко получил из рук главы МЧС России Александра Куренкова орден Мужества. Указ о вручении награды был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Донской спасатель проявил мужество и отвагу, во время разминирования территории Луганской народной республики.

- Ваш поступок - образец достойного исполнения служебного долга. Вы проявили героизм при обезвреживании взрывоопасных предметов, - сказал Александр Куренков бойцу Донского спасательного центра.

Спасатель был ранен во время разминирования местности около села Желтое Славяносербского района ЛНР. Одна из противопехотных мин взорвалась.

До отправки в ЛНР он участвовал в разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов. В ходе этого разминировал 80 взрывоопасных предметов. Кроме того, он принимал участие в ликвидации последствий наводнения в Крыму и доставке гуманитарных грузов на Донбасс.

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