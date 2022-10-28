В ростовском водоканале предупредили о предстоящих ограничениях водоснабжения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове ожидаются новые временные ограничения водоснабжения. Вода будет поступать в дома горожан с пониженным давлением. Об этом сообщили в городском водоканале.

Ограничения вступят в силу 3 ноября, действовать они будут с 8:30 до 24:00. Перебои с водой будут испытывать ростовчане, живущие в границах ул. 20-я Линия - пр. Шолохова - ул. 26-я Линия - ул. Ченцова.

Причиной пониженного давления воды станет переподключение водопроводной сети на перекрестках пр. Шолохова/22-я линия и ул. Лекальная/22-я линия.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - сообщили в водоканале.

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