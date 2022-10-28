В Ростовской области подходит к концу уборка овощей и картофеля. Фото: Правительство РО

В Ростовской области на завершающем этапе находится уборка картофеля и овощей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

- Ростовская область занимает пятое место по производству овощей в России, в регионе выращиваются картофель, капуста, свекла, лук, томаты, морковь и чеснок - эти базовые продукты составляют «борщевой набор», - отметил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

В настоящее время убрано уже 97% картофеля, его валовой сбор оказался более 195 тысяч тонн. Урожайность достигла показателя 300 ц/га, что на 10 ц/га больше, чем в прошлом году.

Овощи с открытого грунта убраны уже на 98%, что составляет более 210 тысяч тонн. Урожайность - 340 ц/га.

Аграрии Дона продолжают заниматься уборкой сахарной свеклы. На данный момент ее валовой сбор превышает 566 тысяч тонн. К настоящему времени убрано уже более 70% площадей.

Также продолжается уборка и плодовых культур. Сейчас собрано уже восемь тысяч тонн с 67% площадей.

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