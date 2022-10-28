Два человека пострадали в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 28 октября, около половины восьмого вечера на трассе "Миллерово-Луганск". По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" при повороте не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный автомобиль Daewoo Nexia под управлением 40-летнего шофера.

В результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки 42 и 17 лет. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель, не уступивший дорогу «Хендаю».