Алексей Логвиненко рассказал, какие мероприятия пройдут для школьников во время каникул

В Ростове во время осенних школьных каникул буду будут работать 32 лагеря дневного пребывания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове во время осенних школьных каникул будут работать 62 лагеря дневного пребывания для более 6 тысяч школьников, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Напомним, каникулы у ростовских школьников стартуют в понедельник, 31 октября. Школы города позаботились об организации интересного и занимательного досуга своих учеников. По словам градоначальника, детям будет предоставлено бесплатное двухразовое питание. Каждый сможет принять участие в викторинах, посетить театры, кинотеатры, парки и библиотеки.

В дни школьных каникул пройдет осенний фестиваль детских команд КВН Лига «Старт», осенняя открытая научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей имени Жданова, конкурс по ИКТ «Мой город. Моя Родина. Объекты культурного наследия города Ростова-на-Дону».

Для школьников от 14 до 18 лет при посещении учреждений культуры будет доступна «Пушкинская карта». Глава ростовской администрации пожелал учащимся провести время интересно и набраться сил.

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