В Новочеркасске на СВО проводили очередную группу казаков-добровольцев

Интересы России казаки отправились после молебна в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. Фото: пресс-служба донского правиетльства.

В Ростовской области на СВО проводили очередную группу казаков-добровольцев в составе 230 человек. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Отстаивать интересы России на фронтах специальной военной операции казаки отправились после молебна в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. В проводах добровольцев принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Под патронажем главы региона находится бригада «Дон». Также церемонию посетил депутат Госдумы РФ от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Добровольцы получили от правительства Ростовской области теплые вещи, рации, квадрокоптеры, снаряжение, медпрепараты, а также два бронированных автомобиля. После обучения и боевого слаживания 230 казаков бригады «Дон» отправятся в зону специальной военной операции.

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