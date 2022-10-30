В соседней с Ростовской областью ЛНР введен комендантский час

Виктор Водолацкий сообщил, что в ЛНР введен комендантский час. Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ.
В Луганской Народной Республике, которая граничит с Ростовской областью, введен комендантский час, сообщил депутат Госдумы РФ от Ростовской области Виктор Водолацкий.
По его словам, с 21:00 до 06:00 будет действовать на свободное передвижение по улицам Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Первомайска, Кременского, Сватовского, а также Троицкого района.
А вот в остальных районах гражданам нельзя будет появляться на улице с 23:00 до 04:00.
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