В Ростовской области скончался депутат Заксобрания Виктор Тарасенко

Виктор Тарасенко был членом фракции ЛДПР. Фото: пресс-служба Заксобрания ростовской области.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Виктор Тарасенко умер на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Виктор Тарасенко был членом фракции ЛДПР. Двадцать лет, с 1970 по 1990 года, он прослужил в ВС РФ. В разное время работал на предприятиях СКЖД и металлургии, на «Птицефабрике Белокалитвинской». Также занимал должность инженера по гражданской обороне «Донэнерго» в Белокалитвинском районе.

На пенсию парламентарий вышел в 2014 году. В 2018 году он был избран депутатом VI созыва Заксобрания Ростовской области, где входил в состав двух комитетов — по делам военнослужащих и по соцполитике.

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