В Каменске-Шахтинском в ковидном госпитале скончалась депутат городской думы Виктория Соболева

В Каменске-Шахтинском от коронавируса скончалась депутат городской думы. Фото: администрация Каменска-Шахтинского

В городе Каменске-Шахтинском скончалась депутат городской думы Виктория Соболева. Народная избранница умерла в пятницу, 16 июля, в одном из ковидных госпиталей, куда ее доставили 1 июля с острой нехваткой кислорода.

54-летняя Виктория Соболева несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Коллеги невероятно тепло отзывались о женщине.

- Виктория Михайловна Соболева - невероятно светлый, добрый, отзывчивый человек, внимательный и талантливый руководитель. Свою жизнь она посвятила творчеству, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Соболева занимала должность хореографа в своем собственном народном коллективе "Офелия". В копилке этого коллектива множество наград регионального, Всероссийского и Международного уровней. Кроме того, она была и очень успешным политиком, ее любили и уважали все местные жители, она пыталась помочь всем местным жителям в решении их проблем.

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