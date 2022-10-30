В Ростове начали тестировать электробус и зарядную станцию

Электробус будет ходить по линии месяц, чтобы власти могли преимущества этого вида транспорта. Фото: сайт донского правительства.

В Ростове-на-Дону в тестовом режиме начал свою работу электробус «Камаз-6282», сообщает пресс-служба донской столицы.

Электробус будет ходить по линии в течение месяца, чтобы власти смогли оценить преимущества этого вида транспорта и понять принцип его работы. Свой первый короткий рейс электробус начал от МУП «РТК» и доехал до Театральной площади.

Сейчас автобус будет ходить по маршруту № 88 от Главного автовокзала по Большой Садовой улице и 20-й линии до Пригородного автовокзала. Электробус будет заряжаться на конечных остановках всего за 10-20 минут, чего должно хватить на весь маршрут. Для этого водителю достаточно будет подъехать к станции и, не выходя из кабины, подключиться пантографом к зарядному куполу. В салоне электробуса - терминалы оплаты, видеокамеры, зарядки для пассажиров и кондиционеры.

В течение месяца поставщик будет помогать с обслуживанием этой машины. Запуск электробусов стал частью федеральной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского электротранспорта и зарядной инфраструктуры было подписано на международном форуме «Дорога-2022».

К 2023 году для Ростовской области будут приобретены более 40 электробусов.

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