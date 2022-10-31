На разработку проекта для ремонта подземного перехода на пересечении Большой Садовой и Буденновского потратят более 7,5 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове ищут подрядчика, который разработает проект для ремонта одного из подземных переходов в центре города. На эти нужды планируется потратить более 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным специализированным унитарным предприятием по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработка проектной документации для ремонта подземного пешеходного перехода с мозаичными сюжетными композициями, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой. Стоит отметить, что этот переход является объектом культурного наследия.

Финансирование работ будет осуществлять сам заказчик. Выполнить их необходимо до конца 2023 года.

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К ноябрю 2023 года будет разработана проектная документация.