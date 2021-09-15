Ростовчане просят оборудовать подземный переход на перекрестке улицы Нансена и проспекта Михаила Нагибина

Ростовчане просят обезопасить перекресток улицы Нансена и проспекта Михаила Нагибина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане обратились к городским властям с просьбой оборудовать подземный пешеходный переход на пересечении улицы Нансена с проспектом Михаила Нагибина, в том месте, где проходят железнодорожные пути. Соответствующую инициативу они опубликовали на городском портале "Активный ростовчанин".

По мнению горожан, это поможет снизить количество происходящих в этом месте несчастных случаев, в которых страдают и гибнут не только взрослые, но и дети. По их словам, здесь очень высокий пешеходный поток и с каждым днем он становится только больше из-за строящихся микрорайонов.

- Это дичайшая ситуация для современного города 21 века, когда огромный поток людей ежедневно пересекается с высоконагруженной жд магистралью. Причем не редки случаи, когда из-за хвоста прошедшего поезда одного направления, сливаясь с его шумом , может выскочить проезд встречного направления! Это серьезный риск для жизни! - написал автор инициативы.

До завершения голосования осталось одиннадцать дней. В настоящее время инициатива набрала уже 412 голосов из необходимых для рассмотрения 500. "За" оказались 355 человек и еще 57 - "против".

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