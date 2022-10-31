Продажа автомобиля «Чайка» экс-руководителя Ростовской области не состоялась

Легковой автомобиль «Чайка» черного цвета выпущен в 1982 году.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Продажа раритетного автомобиля «Чайка» ГАЗ-14 в Ростовской области не состоялась. Покупателей на него не нашлось. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Ростовском областном фонде имущества.
Легковой автомобиль «Чайка» черного цвета 1982 года выпуска с пробегом более 72 тысяч километров, по словам организаторов, сейчас технически неисправна и требует ремонта. Маловероятно, что авто будет пригодно для дальнейшей эксплуатации.
В советское время на нем ездил первый секретарь обкома КПСС Ивана Бондаренко.
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