В Ростовской области выставили на продажу правительственную "Чайку". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области выставили на продажу раритетный автомобиль «Чайка» ГАЗ-14. Информация о продаже появилась на сайте областного фонда имущества.

На аукционе выставили легковой автомобиль «Чайка». Он черного цвета и был произведен в 1982 году. В настоящее время его пробег составляет больше 72 тысяч километров.

В тексте документации говорится, что машина технически неисправна и ей необходим ремонт. Для дальнейшего использования автомобиль не пригоден.

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