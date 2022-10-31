В Ростовской области выставили на продажу правительственную "Чайку".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области выставили на продажу раритетный автомобиль «Чайка» ГАЗ-14. Информация о продаже появилась на сайте областного фонда имущества.
На аукционе выставили легковой автомобиль «Чайка». Он черного цвета и был произведен в 1982 году. В настоящее время его пробег составляет больше 72 тысяч километров.
В тексте документации говорится, что машина технически неисправна и ей необходим ремонт. Для дальнейшего использования автомобиль не пригоден.
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