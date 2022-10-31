Бывший гендиректор «Ростовводоканала» не смог обжаловать приговор по уголовному делу

Подсудимый полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вступил в силу приговор, который вынесли бывшему генеральному директору «Ростовводоканала». Апелляцию на слушаниях не поддержали, в итоге экс-руководитель должен провести в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Областной суд оставил без изменения вердикт Пролетарского районного суда донской столицы. Подозреваемого осудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), - прокомментировали в инстанции.

По данным УФСБ, бывший топ-менеджер незаконно «завладел деньгами работников «Ростовводоканала». Предварительно, специалистам сообщили, что часть полученных ими премий необходимо вернуть, «якобы для передачи родственникам Георгия и Станислава Светлицких, находящихся в СИЗО».

Однако спустя время выяснилось, что все собранные средства были потрачены на другие цели. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей. Добавим, подсудимый полностью признал свою вину.

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