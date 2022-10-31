Южная оперативная таможня пресекла контрабанду военной продукции в США, Канаду и Францию

В коробках содержались комплектующие военного назначения. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перехватили 12 контрабандных посылок с военной продукцией, которую гражданин России отправлял в США, Канаду и Францию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

Как уточняют в ведомстве, в коробках содержались комплектующие военного назначения: более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам.

В доме отправителя нашли другие посылки. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

Во время обыска в доме отправителя правоохранителями было изъято 500 единиц военной продукции. Среди изъятого - дозиметры, маскировочные комплекты, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, запчасти от прибора ночного видения, оптические пеленгаторы, пластины для бронежилетов, а также военные демисезонные и летние костюмы.

В отношении задержанного возбуждено 12 уголовных дел о контрабанде боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

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