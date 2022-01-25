За контрабанду сигарет на миллионы рублей к трем годам лишения свободы приговорили жителя Ростовской области

Во дворе у мужчины нашли сигареты на сумму почти в 2,5 млн рублей. Фото: источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В Красносулинском районном суде Ростовской области рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в контрабанде табачных изделий в круп. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе судов региона.

По информации ведомства, гражданина России задержали донские пограничники в районе хутора Новороневецкий в Красносулинском районе. Он пытался контрабандой ввезти на территорию России из Украины 17,5 тысячи пачек сигарет на общую сумму более трех миллионов рублей.

21 апреля, около 5.30 утра, мужчина прибыл на участок в одном метре от границы России и Украины, где встретился с людьми, чью личность еще предстоит установить. Приехавшие на «Ниве» без номеров они прибыли к берегу реки Бургуста со стороны Украины и привезли табачную продукцию в крупном размере. Это 35 картонных коробок с сигаретами двух известных у курильщиков марок. Причем пачки сигарет не имели специальных акцизных знаков. Общая стоимость всей табачной продукции составила 2 миллиона 465 тысяч 625 рублей

Все эти сигареты были перемещены на территорию России, коробки принял местный житель и отнес их во двор одного из домовладений, то есть незаконно переместил табачные изделия через таможенную границу Таможенного союза.

- Учитывая то, что через границу Таможенного союза без декларирования физлицам от 18 лет разрешено перемещать не больше 200 сигарет или пяти пачек, то мужчина мог перевезти табачных изделий на сумму не более 1425 рублей согласно стоимости марок сигарет, найденных у него, - объяснили в ведомстве.

Если вычесть эту сумму из общего количества ввезенных через границу сигарет, то незаконными оказались 17 490 пачек на сумму 2 миллиона 464 тысячи рублей.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу сразу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, это далеко не самое большое задержание в Ростовской области. В настоящее время ведется следствие в отношении контрабандистов, задержанных в марте в Родионово-Несветайском районе при попытке контрабандного перемещения через границу табачной продукции на сумму более 5,5 миллиона рублей.

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