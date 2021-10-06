На маленьком плоту: в Ростовскую область пытались ввезти крупную партию контрабандных сигарет на 1 миллион рублей

У задержанного изъяли машину и контрабандные сигареты. Фото: Пограничное управление ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ региона пресекли перемещение через границу крупной партии контрабандной табачной продукции на сумму свыше миллиона рублей. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ведомства.

ПЛОТА И ТРОСА ХВАТИЛО

Оказалось, при попытке нарушить закон мужчина не перевозил контрабанду на моторной лодке, а выбрал такое место для перевозки, чтобы справиться с помощью легковушки и самодельного плота.

- Пограничный наряд в районе хутора Дубы Тарасовского района обнаружил и задержал гражданина России, который, заметив пограничников, не реагировал на их законные требования, а попытался скрыться на легковом автомобиле, - уточняют в пресс-службе.

В ходе проверки было установлено, что задержанный мужчина пытался через границу переместить в Россию контрабанду — 9,5 тысячи пачек сигарет. Для этого он использовал самодельный плот и трос.

Всего пограничники изъяли 9,5 тысячи пачек сигарет на сумму более 1 млн рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по Ростовской области

НАКАЗАНИЕ - ДО ПЯТИ ЛЕТ

В отношении задержанного мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по невыполнению требований военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране границы. Также сейчас проводится доследственная проверка по статье «Контрабанда табачных изделий» Уголовного Кодекса, по которой можно лишиться свободы на срок до пяти лет. У нарушителя изъяли транспортное средство и незаконный груз.

На границе Ростовской области пограничники часто задерживают нарушителей, которые пытаются ввезти на территорию России сигареты. Напомним, в сентябре Верховный суд смягчил наказание одному из осужденных за подобное деяние жителя региона, заменив три года в колонии на условный срок.

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